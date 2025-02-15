تفاصيل اعترافات عاطل متهم بترويج المخدرات في عين شمس

أقر المتهم بحيازة كمية من مخدر الشابو والبودر باعترافات تفصيلية أمام نيابة عين شمس، حيث كشف أنه كان يخطط لتوزيع المخدرات على عملائه مقابل أرباح مالية.

وأضاف المتهم أنه لجأ إلى استخدام فرد الخرطوش بغرض تأمين شحنته من المواد المخدرة وحمايتها من أي تهديدات قد يتعرض لها خلال عملية الترويج.

وأشار المتهم: كنت أخطط لزيادة عدد عملائي لتوسيع دائرة نشاطي الإجرامي، مؤكدًا أنه كان يسعى لتوسيع نطاق عمله في تجارة المخدرات لتحقيق أرباح أكبر.

كانت قد قررت نيابة عين شمس حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الشابو والبودر بقصد الترويج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العنصر الإجرامي، الذي له معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة عين شمس، حيث عثر بحوزته على كمية من مخدر الشابو والبودر، بالإضافة إلى فرد خرطوش وطلقة نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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