الأربعاء 12 فبراير 2025
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محافظات

الهدف من السوق الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع لتخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية

محافظ الإسماعيلية يفتتح النسخة الخامسة من سوق اليوم الواحد بأبوعطوة (صور)

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يفتتح النسخة الخامسة من سوق اليوم الواحد

افتتح اللواء أكرم  جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، "سوق اليوم الواحد" بمنطقة أبوعطوة التابعة لقرية نفيشة بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية. 

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جاء ذلك في إطار جهود الدولة  لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين. 

 

أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح 

حضر مراسم الافتتاح اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وعددًا من وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالإسماعيلية. 

 

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

الهدف من مبادرة سوق اليوم الواحد 

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يسهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

 

وأشار إلى أن السوق تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، ويوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

طرح منتجات بأسعار مخفضة 

ونوه إلى أن السوق يتم فيه عرض بعض من منتجات رمضان بأسعار تقل عن مثيلاتها، وذلك بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم.

 

وقال المحافظ: نهدف لتغيير ثقافة المستهلك من خلال أسواق اليوم الواحد، لخلق حالة رواج بالأسواق وزيادة القوة الشرائية، وبدء انضباط الأسعار بالأسواق التقليدية نتيجة انخفاض الأسعار بأسواق اليوم الواحد. 

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

وأضاف: نعمل جميعًا داخل الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، بروح "الفريق الواحد" بكافة  الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين، وهذا التعاون والتضافر يظهر بشكل واضح من خلال إقامة أسواق اليوم الواحد.  

 

وأشار إلى أن المحافظة تسعى خلال الفترة الحالية إلى تكثيف المعارض والأسواق سواء كانت ثابتة أو متنقلة لتشمل  جميع مراكز المحافظة، حيث أطلقت الأسبوع الماضي محافظة الإسماعيلية سيارات متنقلة بقرى مركز ومدينة فايد لبيع السلع الاستهلاكية وأسطوانات الغاز والخضر والفاكهة بتخفيضات كبيرة. 

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

أهمية التنسيق مع مختلف الجهات 

كما أكد “جلال”  أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

 

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن النسخة الخامسة من السوق تضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، مع التأكيد على وجود أكثر من سلعة وأكثر من بائع ما يسهم في تنوع المعروض من السلع، ورفع مستوى المنافسة بين التجار، وتقليل الأسعار في الأسواق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، كما يساعد على ضمان توافر السلع بكميات كافية للمواطنين. 

 

ولفت إلى أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بالإسماعيلية، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. 

 

وأشار المحافظ إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، بعد النسخة الأولى بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والثانية بمدينة المستقبل، والثالثة والرابعة بحي ثان مدينة الإسماعيلية، والخامسة بمنطقة أبوعطوة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

 

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

 

ودعا محافظ الإسماعيلية المواطنين لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لـ٣٠٪، وبنسب أكثر على بعض المنتجات.

 

ومن جانبها، أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على العمل للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

 

وأشارت إلى أنَّ ما تسعى إليه وزارة التموين من خلال هذه المبادرة هو تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر زيادة توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى ذلك تهدف الوزارة إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

 


 

 

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