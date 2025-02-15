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رياضة

ننفرد بالجدول الكامل لبرنامج منتخب الناشئين في دورة المغرب الودية (مستند)

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، حصلت فيتو على البرنامج الكامل لمنتخب الناشئين مواليد 2008 خلال مشاركته في الدورة الدولية الودية، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري  

منتخب الناشئين بقيادة مديره الفني أحمد الكاس سيخوض ثلاث مباريات في الدورة الدولية الودية المقرر إقامتها في المغرب في الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري، والتي تأتي ضمن خطة إعداد الفراعنة الصغار لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

منتخب الناشئين يواجه المغرب والسنغال وزامبيا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن منتخب مصر للناشئين سيخوض ثلاث وديات أمام المغرب والسنغال وزامبيا، على أن تقام المباريات الثلاث أيام 18 و20 و22 فبراير الجاري، على أن تعود البعثة إلى القاهرة فجر يوم  24 فبراير.

الجدول الكامل لبرنامج منتخب الناشئين في الدورة الدولية بالمغرب، فيتو
الجدول الكامل لبرنامج منتخب الناشئين في الدورة الدولية بالمغرب، فيتو

أبو زهرة يرأس بعثة منتخب الناشئين في المغرب

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إلى عضو المجلس مصطفى أبو زهرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في المغرب.

 

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وتطير بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 برئاسة مصطفى أبو زهرة، إلى المغرب في السادسة والنصف صباح غد الأحد 16 فبراير الجاري، على أن تعود البعثة إلى القاهرة فجر يوم 24 فبراير

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منتخب الناشئين منتخب الناشئين مواليد 2008 أحمد الكأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة هاني ابو ريدة مصطفي أبو زهرة

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