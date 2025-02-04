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رياضة

لمدة 8 أيام، منتخب الناشئين يدخل معسكر بـ "الهدف" استعدادا لأمم إفريقيا بالمغرب

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، للدخول في معسكر تدريبي مغلق بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر، في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب أواخر مارس المقبل.

موعد معسكر منتخب الناشئين

وحدد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، الفترة من 12 إلى 19 فبراير الجاري موعدا لمعسكر الفريق، على أن يتخلله مباراتين وديتين دوليتين يتحدد طرفيها خلال الأيام القليلة القادمة.

منتخب الناشئين يواجه تركيا وديا

وكشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة لفيتو، أن منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس يخوض مباراتين وديتين دوليتين، سيكون الأقرب لهما مواجهة نظيره المنتخب التركي للناشئين، على أن يتحدد موعدهما بشكل نهائي خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع الاتحاد التركي لكرة القدم  .

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين يفوز على بسيون وديا

فاز المنتخب الوطني للناشئين  مواليد 2008 على فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في ختام معسكر الفريق الذى انطلق الأحد الماضى استعدادا لخوض أمم أفريقيا للناشئين فى مارس المقبل.

سجل أهداف منتخب الناشئين الأربعة كل من: عبد العزيز الزغبى وسلمان محمد ومالك معتصم وأدم محمد.

وحرص هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد على حضور المباراة ومصافحة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أحمد الكأس واللاعبين لمساندتهم والشد من أزرهم.

35 لاعبا في معسكر منتخب 2008

انتظم فى المعسكر 35 لاعبا، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفني الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب، وذلك قبل معسكر منتخب الناشئين الذى ينطلق 12 فبراير المقبل بقائمة اللاعبين التى ستخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

علاء نبيل يجمع الجهاز الفني واللاعبين

وعقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر، طالبهم ببذل قصارى جهدهم والتركيز الشديد خلال الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا.

 

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