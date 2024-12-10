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رياضة

مصطفى أبو زهرة: الكرة المصرية لها تاريخ عريق وهدفنا الصدارة دائمًا

مصطفى أبو زهرة عضو
مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، أكد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة، أن الدولة المصرية كبيرة، ولها تاريخ عريق في مجال الرياضة وكرة القدم، وتستحق واقعًا ومستقبلًا أفضل يتناسب مع الإمكانيات والتاريخ، مشددًا على أنه ضمن قائمة المجلس الجديد سيبذل أقصى ما بجهده في سبيل الارتقاء بالمنظومة الرياضة وريادة كرة القدم المصرية على الساحة الإقليمية والأفريقية، فمصر دولة كبيرة لها تاريخ عريق وتستحق واقع ومستقبل افضل دائمًا.

عمومية اتحاد الكرة، فيتو
عمومية اتحاد الكرة، فيتو

تحقيق طموحات الجماهير المصرية

وقال في تصريحات صحفية خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، إن المسئولية كبيرة، في ظل التحديات والتطورات التي تشهدها كرة القدم عالميًا وإقليميًا، وكذلك في ظل طموحات الجماهير المصرية التي تطمح للأفضل دائمًا، مضيفًا:" الكرة المصرية ستظل دائمًا في الصدارة".

وتوجه بالشكر لمجالس إدارات الاتحاد المصري السابقة، والشركة المتحدة وكل رعاة الكرة المصرية، وكل نجوم وأساطير وأعضاء أسرة المجتمع الكروي المصري، مشددًا على أن الاتحاد الجديد متوافق مع الجميع ومتعاون في سبيل النهوض بالكرة المصرية.

طفرة في ملف الإستثمار الرياضي

وشدد على أهمية ملف الاستثمار الرياضي في كرة القدم المصرية، وتسويق حقوق البث التليفزيوني للمسابقات المحلية، وتنظيم بطولات ودية للمنتخبات الوطنية لكسب الإيرادات، واستغلال الأصول العقارية التابعة للاتحاد، مشدًا بالدور الذي تبذله الوزارة والشركة المتحدة.

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