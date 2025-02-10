الكاس يستدعي 5 محترفين لمعسكر منتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الناشئين، استدعى الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، 5 لاعبين محترفين في الدوريات الأوربية، للانضمام لمعسكر الفريق المقرر انطلاقه بعد غد الأربعاء 12 فبراير، والذي يأتي ضمن تحضيرات الفراعنة الصغار لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2025 المقرر إقامتها في قطر.

وكشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب الناشئين أن الخماسي المحترف قادمون من الدوري البرتغالي والدوري البلجيكي والدوري الفرنسي

موعد وصول الخماسي المحترف إلى القاهرة

ومن المقرر، أن يحضر الخماسي المحترف غدا الثلاثاء 11 فبراير للانتظام في معسكر منتخب الناشئين، الذي ينطلق الأربعاء المقبل

وبحسب المصدر، فإن الجهاز الفني استدعى اللاعبين الخمسة بعد مشاهدة فيدوهات لهم، إلا أنه فضل استدعاءهم لمعسكر فبراير لمشاهدتهم عن قرب، وتقييم مستواهم بشكل أكثر موضوعية، قبل أن يحسم مصيرهم من القائمة الأساسية للفريق بشكل نهائي قبل أمم إفريقيا بالمغرب

ياسين عمرو لاعب جيل فيسنتي البرتغالي، فيتو

الكاس ستدعي لاعب جل فيسنتي البرتغالي

استدعى أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، اللاعب ياسين عمرو لاعب جل فيسنتي البرتغالي للانضمام لمعسكر الفريق المقرر انضمامه بعد غد الأربعاء بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر.

ويأتي المعسكر في إطار استعدادا الفراعنة الصغار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 91 أبريل 2025.

الكاس يشيد بلاعب جل فيسنتي

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، أن أحمد الكاس المدير الفني للفريق أثني على مستوى اللاعب ياسين عمرو بعد مشاهدة مجموعة من الفيديوهات للاعب خلال مشاركاته في دوري الشباب البرتغالي، وهو ما دفعه لاستدعاء اللاعب لمعسكر فبراير لمشاهدة اللاعب عن قرب وتقييمه بشكل موضوعي قبل إرسال القائمة النهائية لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب.



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