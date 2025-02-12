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رياضة

مصدر، منتخب الناشئين يخوض ثلاث وديات في الدورة الودية بالمغرب

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، أن الفريق يغادر صباح الأحد المقبل إلى المغرب، للمشاركة في الدورة الودية الدولية هناك في الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري.

 

ثلاث مباريات ودية في دورة المغرب

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس يخوض ما بين مباراتين إلى ثلاث مباريات ودية مع منتخبات إفريقية مشاركة في الدورة، ضمن إستعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو
أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

أضاف المصدر، حال تم التوافق على خوض ثلاث مباريات ودية في رحلة المغرب، ستكون مواعيدها أيام 18 و20 و22 فبراير الجاري، على أن تعود البعثة في اليوم التالي لانتهاء الدورة.

واختتم المصدر، حتى الآن لم يخطرنا الجانب المغربي بأطراف المباريات الودية التي سيخوضها الفراعنة الصغار في الدورة الدولية، في انتظار وصول التفاصيل كاملة إلى اتحاد الكرة خلال الساعات القادمة.

 

أبو زهرة يرأس بعثة منتخب الناشئين في المغرب

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إلى عضو المجلس مصطفى أبو زهرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في المغرب.

 

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وتطير بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 برئاسة مصطفى أبو زهرة، إلى المغرب يوم 16 فبراير الجاري، على أن يخوض الفراعنة الصغار مباراتين وديتين مع منتخبين إفريقيين، يتم تحديد هويتهما.

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منتخب الناشئين منتخب الناشئين مواليد 2008 المغرب بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما مصطفي أبو زهرة أحمد الكأس

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