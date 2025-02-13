الخميس 13 فبراير 2025
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خارج العقل!

هذا العنوان ليس لي وإنما للكاتب الأمريكي الشهير فريدمان واستخدمه لوصف خطة ترامب لتهجير أهل غزة لتحويلها إلى منتجعات سياحية فاخرة، مؤكدا أن التفكير خارج الصندوق صار لدى الإدارة الأمريكية الجديدة تفكيرا خارج العقل! 
 

ورأى فريدمان في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز أن هذه الخطة تتسم بالحماقة، لأنها لن تلحق الأذى والضرر بكل من مصر والأردن والفلسطينيين فقط وإنما سيطال أمريكا ذاتها، التى ستتعرض سفاراتها في جميع أنحاء العالم لخطر الهجوم عليها، وسيعرض إسرائيل للخطر أيضا ولن يجلب لها سلاما أو يحقق لها أمنا.. بينما سيمنح ذلك إيران فرصة مناسبة لاستعادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز قوتها وتواجدها فيها من خلال أذرعها.

 
ويعرب فريدمان عن دهشته من عدم تنبيه مساعدى ترامب لكل هذه المخاطر التي يحملها مشروعه لتهجير أهل غزة وتحويلها إلى ريفيرا بالشرق الأوسط.. بل إنهم سارعوا بالإشادة والترحيب بهذا المشروع، وهو ما يضع أمريكا في خطر ما يتفتق عنه ذهن الرئيس ويكون خارج العقل، ويرى أن هذه تعد مشكلة كبيرة في الفترة الرئاسية الثانية لترامب، على عكس ما كان موجودا في فترة رئاسته الأولى!

 
ويقدم فريدمان خطة بديلة لخطة التهجير، تعتمد حل الدولتين حلا أساسيا للقضية الفلسطينية بعد إصلاح السلطة الفلسطينية، من خلال انتخابات ديمقراطية لتشكيلها، وبالطبع إعادة إعمار غزة في وجود اَهلها ودون الحاجة لتهجيرهم.

 

اللعب بسلاح المساعدات!

ترامب ومساعداته!


ويحذر فريدمان ترامب من أن مصالح أمريكا ليست متطابقة مع مصالح اليمين الإسرائيلي، وأن تنفيذ أمريكا أهداف هذا اليمين سوف يفضى إلى كوارث عديدة، سيكون لأمريكا نصيبها منها بالطبع، وبالتالى على أمريكا ألا تسير وراء هذا اليمين الإسرائيلي.  

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