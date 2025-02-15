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صحة الدقهلية: منشآت الرعاية الأولية تستقبل 5 آلاف منتفعة من مستحقي تكافل خلال يناير

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

 أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية فى بيان له اليوم، عن جهود إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والإدارات التابعة خلال يناير، مشيرًا إلى استقبال  2998 حالة طوارئ ونحو 2042 حالة بعيادات الاخصائيين.

 وأضاف وكيل الوزارة،أن منشآت الرعاية الأولية بصحة الدقهلية استقبلت خلال الشهر الماضى نحو 5430 منتفعة من مستحقى تكافل ونحو 620 من منتفعى برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وإحالة 5 إلى مستشفيات الإحالة الخاصة بالبرنامج.

 

 كما أكد زيادة الأجهزة الخاصة بالمرحلة الرابعة بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، حيث تم فحص 10642 واكتشاف 2899 حالة إيجابية علاوة على فحص 3282 حالة ضمن مبادرة كبار السن فى 113 وحدة تقدم خدمات المبادرة.

كما تضمنت أنشطة الشهر الماضى 7 دورات تدريبية على أعمال الحزمة الفنية للرعاية الاساسية ودورة  على أعمال ال IMCI  ( برنامج رعاية الطفل المريض )، علاوة على البدء فى تحضير عدد 6 وحدات بإدرارات شربين وميت غمر ومنيه النصر لاعتماد GHAR.

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وفى ختام البيان، أثنى وكيل الوزراة على جهود إدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير الرعاية الأساسية.

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