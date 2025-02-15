تحقيقات موسعة للتأكد من صحة اتهام سيدة لطليقها باقتحام شقتها بطنطا بصحبة 12 مسلحا

تجري نيابة طنطا التحقيق مع متهم بالتعدى علي طليقته باقتحام شقتها بمدينة طنطا بمساعدة أكثر من 12 شخصًا مسلحًا.

وكشفت التحقيقات أن ربة منزل بـ محافظة الغربية حررت محضرًا رسميًّا ضد طليقها "م.ع" رجل أعمال تتهمه فيه بالتحريض على اقتحام شقتها بمدينة طنطا بمساعدة أكثر من 12 مسلحًا، في محاولة لإجبارها على مغادرة المنزل والاستيلاء عليه بالقوة.

وأمرت نيابة طنطا المباحث بإجراء التحريات حول الحادث، للتأكد من صحة البلاغ، كما أمرت بالاستماع لأقوال المجني عليها.



ووفقًا لما جاء في المحضر، فإن الزوجة فوجئت بعد يوم واحد فقط من طلاقها غيابيًّا، ودون سابق إنذار، بمجموعة من الأشخاص يقتحمون شقتها ويحطمون محتوياتها، مهددين إياها بضرورة مغادرتها تنفيذًا لأوامر طليقها وأمام هذا الموقف، لم تجد الزوجة خيارًا سوى الفرار سريعًا لإنقاذ أطفالها الأبرياء.

وعقب الواقعة، قامت الضحية بتحرير محضر في قسم شرطة ثان طنطا تتهم فيه طليقها بالتخطيط للاعتداء عليها والاستيلاء على مسكنها، بعد أن هددها صراحةً بأنه لن يسمح لها بالبقاء في مدينة طنطا مستخدمًا نفوذه وعلاقاته. كما تقدمت الزوجة بمحضر آخر تطالب فيه بعدم التعرض لها، وأرسلت بلاغًا رسميًا إلى المحامي العام لنيابات غرب طنطا لإنقاذها من التهديدات المستمرة.

ورغم تحرير المحاضر، لم تتوقف المضايقات، حيث تلقت تهديدات مستمرة، وأرسل طليقها أشخاصًا لتعقبها في الأماكن التي قد تنتقل إليها وعلى إثر ذلك، لجأت الزوجة إلى المجلس القومي للمرأة طالبة التدخل العاجل لحمايتها من بطش طليقها وتأمين سلامتها وسلامة أطفالها.

تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 881 لسنة 2025، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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