بيطري الدقهلية: ضبط 2 طن لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، حملة تمكنت من ضبط أكثر من 2 طن لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

محافظ الدقهلية يتابع الحملات الرقابية

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملات الرقابية التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على مختلف أماكن تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها، للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية والاشتراطات الصحية.

الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وعدم المغالاة

وأكد محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حملة تفتيشية في المنزلة وشربين

أعلن الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، عن شن حملة تفتيشية في مركزي المنزلة وشربين، حررت 16 محضرا، منهم 13 محضرا لحوم ومفروم وكبده ومصنعات لحوم ودجاج، غير صالح للاستهلاك الآدمي وعينات بوزن 1910كجم، وتحرير 3 محاضر لحوم ذبح خارج السلخانة، باجمالي 449 كجم، وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملة جاءت بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية، وبرئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، وعضوية الدكتور خالد عنبر، والدكتورة هبة رحمو، والدكتورة فاطمة ابو المعاطي، والدكتورة هبة فتحي، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية.

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