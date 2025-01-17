تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال منظومة النظافة والمخلفات الصلبة والتي قامت برفع 3200 طن مخلفات هدم ونواتج تطهير بطريق طلخا شربين، وأكد أن أعمال النظافة اليومية والحملات المكبرة، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

رفع 3200 طن مخلفات هدم ونواتج تطهير بحملة نظافة مكبرة بطريق طلخا شربين

وأوضح محافظ الدقهلية أن العمل يجري في جميع المراكز في إطار خطة عمل تم تكليف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة بالإشراف عليها وفقا لاحتياجات وأولويات العمل وحسب الاحتياجات على أرض الواقع في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، هذا إلى جانب أعمال النظافة اليومية في تلك المراكز والمدن.

رفع مخلفات الهدم والبناء ونواتج التطهير

وفي هذا السياق، قال محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إن الإدارة تقوم بالاشراف على أعمال رفع مخلفات الهدم والبناء ونواتج التطهير بطريق طلخا شربين القديم مرورا بقرية بطرة، وطريق محوري الموقف الجديد بالطريق الدولي مرورا بكوبري شرنقاش، وتم رفع 3200 طن تقريبا ونقلهم إلى أماكن التخلص الآمن بالمقلب الصحي الهندسي بقلابشو.

يذكر أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد اعتمد خطة للتخلص تدريجيا من تراكمات القمامة والمخلفات ونواتج التطهير بمراكز ومدن المحافظة، وكلف اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال النظافة، وتمت أعمال الحملة المكبرة اليوم بالتنسيق مع اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا، وبمتابعة الأستاذ الدسوقي حماد نائب رئيس المركز، واشراف فهمي علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة، لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

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