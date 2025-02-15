تطور جديد بشأن مستقبل أنسو فاتي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، إلى أن مسيرة أنسو فاتي مع نادي برشلونة ظلت مهددة لفترة، ولكن هناك فرصة تبدو واضحة حاليا أمام بقاء اللاعب مع البارسا.

ويستمر هانز فليك مدرب برشلونة، في استبعاده من قوائم المباريات، كما أن البلوجرانا حاول بشدة التخلص منه خلال سوق الانتقالات الشتوية، لكنه رفض جميع العروض مفضلا البقاء.

وكان فاتي قد قدم أداء جيدا خلال فترة الإعداد الصيفية وأبهر فليك، مما أوحى بأن فرصة قد تتجدد مع الفريق الكتالوني لكن، الإصابات المتكررة أعاقت تقدمه، وحتى عندما كان جاهزا بدنيا مؤخرا، لم يكن ضمن خطط المدرب الألماني.

ورغم كل المؤشرات السلبية، وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، قد يكون هناك تطورا جديدا، حيث إن فاتي أظهر تحسنا في الفترة الأخيرة، ما يمنحه فرصة لإقناع فليك بمنحه مزيدا من الدقائق.

موقف فاتي

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الألماني لم يفقد الأمل في فاتي، وقد لاحظ تغيرا في مستواه خلال التدريبات، حيث أصبح أقرب من زملائه في الأداء، رغم أنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من العمل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين داخل برشلونة: "من المعتاد أن يبقى بعد التدريبات للتسديد على المرمى إنه يريد القتال ليكون لاعبا مهما مرة أخرى، ونأمل أن ينجح في ذلك، لأنه كان موهبة عظيمة تأثرت بشدة بالإصابات".

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