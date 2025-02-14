الجمعة 14 فبراير 2025
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رياضة

برشلونة يرفض التعاقد مع فان دايك وكيميتش

فان دايك
فان دايك

 كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رفض إدارة برشلونة التعاقد مع الثنائي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وجوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونيخ مع نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول، وكيميتش مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد الثنائي تعاقدهما مع الريدز والبافاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني قرر عدم الاستثمار مع أي نجم كبير، بسبب الأزمة الاقتصادية والرواتب التي ضغطت على ميزانية النادي الكالتالوني.

 

ونجح برشلونة خلال الفترة الأخيرة في تأمين عقود لاعبيه الشباب لفترات طويلة.

 

وجدد برشلونة تعاقده مع كوباسي حتى عام 2029، وجافي حتى 2030، وجيرارد مارتن حتى 2028، ورونالد أراوخو حتى 2031، وبيدري حتى 2030.

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