المدير الرياضي لنادي برشلونة: لسنا مرشحين لحصد دوري أبطال أوروبا

فجر ديكو، المدير الرياضي بنادي برشلونة، مفاجأة بشأن حظوظ فريقه في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، مؤكدا أن النادي الكتالوني ليس من المرشحين للتتويج باللقب.

وقال ديكو خلال حوار مع شبكة "TV3" الكتالونية: "لا يمكن اعتبارنا مرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي، لم نصل إلى ربع أو نصف النهائي كثيرًا في المواسم الماضية، عليك أن تحافظ على استمرارية وجودك في مثل هذه المراحل أولا، بالطبع هذا الموسم نحن تحسنا كثيرًا لكن بعيدًا عن حماس الكثير، لسنا مرشحين".

وعن مستقبل لامين يامال مع برشلونة، قال ديكو: "لامين يعتبر من اللاعبين الأساسيين في مشروع برشلونة، ولا توجد نية لبيعه أو حتى مناقشة العروض إذا جاءت لنا بشأنه، اللاعب سيبقى في النادي لسنوات طويلة مثل بيدري وجافي، يامال لا يمتلك الموهبة فقط بل لديه قدرات ذهنية مذهلة، وعلى النادي أن يعمل على بقائه لفترة كبيرة".

وعن أراوخو: "تجديد عقد رونالد لم يكن صعبًا، لا يمكنك أن تمتلك لاعبًا غير سعيد، سيشكل ذلك أزمة لدينا، لكن في حال رغبته في التغيير مستقبلًا، فسيكون الباب مفتوحًا للنقاش، لكنني أتوقع استمراره لفترة طويلة وإلا لم يكن ليجدد عقده".

وحول تجديد عقد ليفاندوفسكي: "روبرت هو الآخر يشعر بالراحة في برشلونة، عائلته مستقرة، استمراره يعتمد على سعادته، لا يمكن أن يبقى هنا إلا وهو في هذه الحالة، ربما يكون هناك يومًا مجنونًا يتخذ فيه هذا القرار، لكنني لا أرى أي مؤشرات على رغبته في الرحيل".

واختتم ديكو تصريحاته بالحديث عن الصفقات والأزمة المالية، قائلا: "مانشستر سيتي أنفق أكثر من 200 مليون يورو في يناير، لكن النادي لن يتحمل ذلك ولن يقوم بصفقات ضخمة في الصيف بسبب القيود المالية، الأولوية لتجديد عقود اللاعبين المهمين، برشلونة ليس بحاجة للتعاقد مع 3 أو 4 صفقات كما كنا نفعل من قبل".

فيما قطع برشلونة خطواته الأولى للتعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

صفقة برشلونة المرتقبة

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أجرى برشلونة محادثات أولية مع المقربين من إيزاك، ولكن بشكل غير رسمي.



وقد أظهرت هذه الاتصالات أن اللاعب السويدي يرغب في ارتداء قميص برشلونة، إلا أن هذا وحده لن يكون كافيًا، لأن إدارة نيوكاسل تطلب أكثر من 100 مليون يورو للتخلي عنه.

كما أن أرسنال، الذي يتمتع بقوة مالية أكبر، مهتم بشدة بضم إيزاك في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنه بعد هذا التواصل الأولي، الذي حدث في أواخر 2024، لم يتخذ برشلونة أي خطوات أخرى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيود "اللعب المالي النظيف" التي تمنعه حاليًا من إجراء تحركات كبيرة.

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