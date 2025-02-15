الكهرباء تعلن مضاعفة قيم محاضر سرقة التيار لردع المخالفين

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن مضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي، وذلك ضمن خطوات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرد المخالفين من عدم تكرار ارتكاب سرقة التيار الكهربائي.



عقوبة سرقة التيار الكهرباء

وينص القانون المصري على عقوبات صارمة لردع جرائم سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه. وفي بعض الحالات، يتم مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

وتُلزم شركات الكهرباء مرتكبي هذه الجريمة بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، مع تحميلهم رسوم إضافية تمثل أضعاف الفاتورة الحقيقية، كإجراء لتعويض الخسائر المترتبة على الاستهلاك غير المشروع.

حملات وزارة الكهرباء والطاقة للتفتيش علي العدادات مسبقة الدفع

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حملات ضبط وقائع سرقة التيار الكهربائي تشمل القيام بحملات للتفتيش علي العدادات التى لم يقوم مالكيها بشحن كارت عداد الكهرباء لمدة شهرين متتالين أو أكثر أو الشحن بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع قيمة الاستهلاك، حيث يتم المرور على العدادات مسبقة الدفع كل ثلاثة أشهر أو مع تلقي معلومات بوجود وقائع سرقة للتيار الكهربائي.

خطوات وزارة الكهرباء للتعامل مع وقائع سرقة التيار

وأضافت المصادر أنه يتم توجيه لجان تابعة لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر أو شركات توزيع الكهرباء للكشف عن العدادات مسبقة الدفع للتفيتش علي مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة المستخدمة بالمنازل للكشف عن وقائع سرقة التيار الكهربائي، ويتم تحرير محاضر بالسرقة في حال وجودها، وذلك في ظل قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار.

وأوضحت المصادر أن يتم توجيه حملات تفتيش أيضا على أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيطة، بالإضافة الي الشقق السكنية المغلقة لكشف وقائع وجود سرقة للتيار الكهربائي.

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