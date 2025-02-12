"الكهرباء" تعلن مواجهة ظاهرة الفقد على الشبكة.. وتسترد مليارا و600 مليون جنيه من المتهربين.. وتؤكد استخدام تكنولوجية حديثة لضبط المتلاعبين بالعدادات.. و7 شروط أساسية لصحة محاضر سرقة التيار الكهربائي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وضع خطة مكبرة للقضاء علي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي من خلال تكثيف حملات التفتيش ومنح الضبطية القضائية للعاملين بـشركات توزيع الكهرباء للقضاء على ظاهرة الفقد على الشبكة الموحدة للكهرباء.

استرداد مليار و600 مليون جنيه من سرقات الكهرباء

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة نجحت في استرداد مليار و600 مليون جنيه، حيث تم تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تم تصويرها بالفيديو والتى وصفها وزير الكهرباء عند مشاهدتها بالصادمة نتيجة استخدام تكنولوجيا حديثة لم تكن تمتلكها الوزارة.

عدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حيل المخالفين لسرقة التيار الكهربائي بدون وجه سرقة، والتي تم ضبطها بمحاضر الضبط المختلفة التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

حيل التلاعب بعدادات الكهرباء لسرقة التيار



وتضمن حيل المخالفين للاستيلاء علي التيار الكهربائي كالتالي:

استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.

إتلاف مكونات بوردة العدادات الإلكترونية مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء

تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة.

تركيب سكينة كهربائية مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد وتمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته حتى يتم محاسبة المخالفين بالجرائم المنصوص عليها بالقانون.

شروط صحة محاضر سرقة التيار الكهربائي

وتضمنت الشروط التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان صحة محضر سرقة الكهرباء وهي كالتالي:

أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس من خلال المرور العشوائي.

أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

إذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.

عقوبة سرقة الكهرباء

وينص القانون المصري على عقوبات صارمة لردع جرائم سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه. وفي بعض الحالات، يتم مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

وتُلزم شركات الكهرباء مرتكبي هذه الجريمة بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، مع تحميلهم رسوم إضافية تمثل أضعاف الفاتورة الحقيقية، كإجراء لتعويض الخسائر المترتبة على الاستهلاك غير المشروع.

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