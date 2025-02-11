وزير الكهرباء يبحث توفير التغذية للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس محمد عبادى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون وكيفية توفير التغذية الكهربائية اللازمة لخطة التنمية واستغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة في ضوء المستهدفات القومية الخاصة بالمثلث، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات صناعية بمنطقة المثلث الذهبي والموقف الحالي لخطة التنمية فى المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية بسفاجا والقدرات الكهربائية التي تحتاجها.

توفير التغذية الكهربائية اللازمة لخطة التنمية واستغلال الموارد الطبيعية المثلث الذهبي

وأكد الدكتور محمود عصمت، أهمية منطقة المثلث الذهبي فى ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية والتوجه نحو إقامة الصناعات التحويلية لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير، مشيرا إلى خطة التنمية الشاملة التى يتم تنفيذها في جنوب مصر وإمكانية إقامة الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة فى المنطقة الصناعية الأولى بسفاجا، موجها ببدء الدراسات اللازمة لتوفير 28 ميجاوات للمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الأولى.

قال الدكتور محمود عصمت أن "المثلث الذهبي" لديه كافة المقومات كمنطقة اقتصادية واعدة خاصة في مجال التعدين لاحتوائها على ثروات تعدينية قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد عبر إقامة صناعات تعتمد على تلك الخامات، لاسيما فى ظل الاستثمارات الضخمة لتطوير ميناء سفاجا والذى يوفر سهولة نقل الخامات التعدينية من مواقع الاستخراج إلى السوق الخارجية، وأن الهيئة تم إنشاؤها طبقا لقوانين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوافز الاستثمار الأخرى التي أقرتها الدولة، الأمر الذى يشجع على إقامة بعض صناعات المهمات الكهربائية بها.

إنشاء المنطقة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبادى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن قرار إنشاء المنطقة جاء بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، إذ تتميز المنطقة الواقعة بين محور سفاجا – قنا شمالا ومحور القصير - قفط جنوبا بالعديد من الثروات التعدينية ومساحات الأراضي الصالحة لكافة الاستخدامات والأنشطة الاستثمارية فى ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيرا أن المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة وتنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد.

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