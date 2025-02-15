تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حملاتها المكثفة لضبط وقائع سرقة التيار الكهربائي من خلال دوريات المرور على عدادات الكهرباء، وذلك في ظل اكتشاف العديد من الوقائع المتطورة للحصول على الكهرباء بدون وجه حق.

حملات وزارة الكهرباء والطاقة للتفتيش علي العدادات مسبقة الدفع

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حملات ضبط وقائع سرقة التيار الكهربائي تشمل القيام بحملات للتفتيش علي العدادات التى لم يقوم مالكيها بشحن كارت عداد الكهرباء لمدة شهرين متتالين أو أكثر أو الشحن بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع قيمة الاستهلاك، حيث يتم المرور على العدادات مسبقة الدفع كل ثلاثة أشهر أو مع تلقي معلومات بوجود وقائع سرقة للتيار الكهربائي.

خطوات وزارة الكهرباء للتعامل مع وقائع سرقة التيار

وأضافت المصادر أنه يتم توجيه لجان تابعة لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر أو شركات توزيع الكهرباء للكشف عن العدادات مسبقة الدفع للتفيتش علي مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة المستخدمة بالمنازل للكشف عن وقائع سرقة التيار الكهربائي، ويتم تحرير محاضر بالسرقة في حال وجودها، وذلك في ظل قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار.

وأوضحت المصادر أن يتم توجيه حملات تفتيش أيضا على أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيطة، بالإضافة الي الشقق السكنية المغلقة لكشف وقائع وجود سرقة للتيار الكهربائي.

من جانبه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حيل المخالفين لسرقة التيار الكهربائي بدون وجه سرقة، والتي تم ضبطها بمحاضر الضبط المختلفة التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

حيل التلاعب بعدادات الكهرباء لسرقة التيار

وتضمن حيل المخالفين للاستيلاء علي التيار الكهربائي كالتالي:

استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.

إتلاف مكونات بوردة العدادات الإلكترونية، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.

تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة.

تركيب سكينة كهربائية مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد وتمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.

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