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رياضة

الكرة الطائرة، الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس سوبر السيدات

كأس السوبر للكرة
كأس السوبر للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم السبت أمام نظيره الزمالك، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2024 /2025.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

مشوار الأهلي في كأس السوبر

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة، بعد الفوز على نادي الشمس بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

مشوار الزمالك في كأس السوبر

وعلى الجانب الآخر وصل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق سبورتنج السكندري بنتيجة (3-0) في الدور قبل النهائي.

مواجهة بين سبورتنج وسموحة

وتسبق مباراة الأهلي والزمالك، مواجهة أخرى تقام في الخامسة مساء وتجمع بين فريقي الشمس وسبورتنج على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويشهد كأس السوبر المصري سيدات مشاركة 4 فرق وهي، الأهلي والزمالك والشمس وسبورتنج.

وتقام مباريات كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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