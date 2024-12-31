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رياضة

الكرة الطائرة، الإمارات تستضيف نهائي كأس السوبر المصري

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على إقامة نهائي بطولة كأس السوبر المصري رجال، في الإمارات.

ومن المقرر أن تضم بطولة كأس السوبر مشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي ومباراة المركز الثالث في القاهرة، على أن تقام المباراة النهائية فقط في الإمارات.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة شهر فبراير المقبل موعدا لإقامة مباريات كأس السوبر، على يتم تحديد المواعيد النهائية بعد التنسيق مع الاتحاد الإماراتي.

 

مدير فني أجنبي لمنتخب الكرة الطائرة

 كما استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على التعاقد مع مدير فني أجنبي للمنتخب الأول رجال، استعدادا للمشاركة في البطولات المقبلة على المستوى القاري والدولي.

كما قرر مجلس الإدارة أيضا التعاقد مع مدير فني مصر لتولي مهمة تدريب منتخب السيدات، على أن يتم الإعلان عن اسمه خلال الأيام المقبلة.

 

نتائج قرعة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

 أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لـ الكرة الطائرة، التي ستقام في قطر عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثالثة ووقوع الزمالك ضمن المجموعة الثانية.

وتقام البطولة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير المقبل‎.‎

المجموعة الأولى: السويحلي الليبي - السلام العماني - بني ياس الإماراتي.

المجموعة الثانية: السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي - الزمالك المصري.

المجموعة الثالثة: أربيل العراقي - داركليب البحريني - الأهلي المصري - الشرطة القطري.

المجموعة الرابعة: غزة الفلسطيني - برقان الكويتي - قطر القطري - الجزيرة الإماراتي.

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