اتحاد الكرة الطائرة يعلن جدول مباريات كأس السوبر للسيدات

الكرة الطائرة، أعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، عن جدول مباريات كأس السوبر المصري للسيدات، للموسم 2023/2024.

جدول مباريات كأس السوبر

وجاءت مباريات كأس السوبر كالتالي:

الجمعة 14 فبراير

الزمالك × سبورتنج - 6 مساء

الأهلي × الشمس - 6 مساء

وتقام المباراة النهائية ومباراة المركز الثالث يوم السبت الموافق 15 فبراير.

ويشهد كأس السوبر المصري سيدات مشاركة 4 فرق وهي، الأهلي والزمالك والشمس وسبورتنج.

وتقام مباريات كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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