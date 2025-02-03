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رياضة

اتحاد الكرة الطائرة يعلن جدول مباريات كأس السوبر للسيدات

الكرة الطائرة، فيتو
الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، أعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، عن جدول مباريات كأس السوبر المصري للسيدات، للموسم 2023/2024.

جدول مباريات كأس السوبر

وجاءت مباريات كأس السوبر كالتالي:

الجمعة 14 فبراير

الزمالك × سبورتنج - 6 مساء

الأهلي × الشمس - 6 مساء

وتقام المباراة النهائية ومباراة المركز الثالث يوم السبت الموافق 15 فبراير.

ويشهد كأس السوبر المصري سيدات مشاركة 4 فرق وهي، الأهلي والزمالك والشمس وسبورتنج.

وتقام مباريات كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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