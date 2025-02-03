اتحاد الكرة الطائرة يعلن جدول مباريات كأس السوبر للسيدات
الكرة الطائرة، أعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، عن جدول مباريات كأس السوبر المصري للسيدات، للموسم 2023/2024.
جدول مباريات كأس السوبر
وجاءت مباريات كأس السوبر كالتالي:
الجمعة 14 فبراير
الزمالك × سبورتنج - 6 مساء
الأهلي × الشمس - 6 مساء
وتقام المباراة النهائية ومباراة المركز الثالث يوم السبت الموافق 15 فبراير.
ويشهد كأس السوبر المصري سيدات مشاركة 4 فرق وهي، الأهلي والزمالك والشمس وسبورتنج.
وتقام مباريات كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
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