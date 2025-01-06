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رياضة

الكرة الطائرة، أحمد صلاح لاعب الأهلي يلحق بزميله في السويحلي الليبي

أحمد صلاح، فيتو
أحمد صلاح، فيتو

الكرة الطائرة، وافق مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل أحمد صلاح لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة إلى فريق السويحلي الليبي بداية من الموسم الحالي 2024/2025.

وجاء القرار بعد أيام قليلة من انتقال عبد الله عبد السلام لاعب الفريق والصديق المقرب لأحمد صلاح، إلى فريق السويحلي الليبي أيضا.

الإمارات تستضيف نهائي كأس السوبر

استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على إقامة نهائي بطولة كأس السوبر المصري رجال، في الإمارات.

ومن المقرر أن تضم بطولة كأس السوبر مشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي ومباراة المركز الثالث في القاهرة، على أن تقام المباراة النهائية فقط في الإمارات.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة شهر فبراير المقبل موعدًا لإقامة مباريات كأس السوبر، على أن يتم تحديد المواعيد النهائية بعد التنسيق مع الاتحاد الإماراتي.

مدير فني أجنبي لمنتخب الكرة الطائرة

 كما استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على التعاقد مع مدير فني أجنبي للمنتخب الأول رجال، استعدادا للمشاركة في البطولات المقبلة على المستوى القاري والدولي.

كما قرر مجلس الإدارة أيضًا التعاقد مع مدير فني مصر لتولي مهمة تدريب منتخب السيدات، على أن يتم الإعلان عن اسمه خلال الأيام المقبلة.

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الكرة الطائرة النادي الأهلي الأهلي أحمد صلاح عبدالله عبد السلام

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