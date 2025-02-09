تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري الكرة الطائرة سيدات

الكرة الطائرة، اختتمت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الممتاز سيدات للموسم الحالي 2024 /2025.

واكتمل المربع الذهبي لمنافسات دوري الكرة الطائرة سيدات، بوصول فرق الأهلي والزمالك ووادي دجلة وسبورتنج.

مواجهات نصف نهائي دوري الكرة الطائرة سيدات

وتشهد منافسات الدور نصف النهائي مواجهات بين كل من:

الزمالك × وادي دجلة

الأهلي × سبورتنج

وتقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام البلاى اوف 3، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في مواجهتين من أجل التأهل للنهائي.

نتائج الدور ربع النهائي

وتأهل الزمالك لنصف النهائي بعد فوزه مرتين على دلفى، فيما تأهل الأهلي بعد تحقيق الفوز في مباراتين على حساب المقاولون العرب.

وصعد وادي دجلة للدور نصف النهائي بعد فوزه على الشمس في مباراتين بربع النهائي وتأهل سبورتنج على حساب سموحة.

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