اتحاد الكرة الطائرة يوجه تحذيرًا عاجلًا للحكام بعد واقعة نادي الإعلاميين

أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة خطابًا عاجلًا إلى اللجنة العليا للحكام، يحث فيه على ضرورة مراجعة البطاقات الخاصة باللاعبين واللاعبات في جميع المناطق.

وجاء هذا الإجراء بعد واقعة مشاركة لاعبة غير مسجلة رسميًا في مباريات فريق سيدات الطائرة بنادي الإعلاميين، والذي يشارك في القسم الثاني خلال الموسم الحالي.

ووفقًا للخطاب، تم اكتشاف مشاركة اللاعبة باستخدام بطاقة لاعبة أخرى، مما أثار تساؤلات حول إجراءات التحقق من هويات اللاعبين قبل المباريات.

وأكد اتحاد الكرة الطائرة أهمية قيام الحكام بمراجعة البطاقات الخاصة باللاعبين واللاعبات قبل بداية أي مباراة، مع التأكد من مطابقة الاسم والصورة وتاريخ الانتهاء مع الواقع داخل الملعب.

وشدد الاتحاد أيضًا على ضرورة التأكد من صلاحية البطاقات الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مع ضرورة استخدام النماذج الرسمية المعتمدة من الاتحاد وعدم السماح باستخدام بطاقات مقلدة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص اتحاد الكرة الطائرة على الحفاظ على مصداقية المنافسات الرياضية ومنع أي محاولات للتلاعب خاصة في ظل تزايد عدد المشاركين في مختلف الفئات العمرية والمنافسات على مستوى الجمهورية .

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