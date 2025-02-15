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أفيقوا، جنرال أمريكي يحذر من حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط

الجنرال الأمريكي
الجنرال الأمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور، فيتو

حذر الجنرال الأمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور من حرب إقليمية كبرى في منطقة الشرق الأوسط، مطالبًا العالم بالانتباه لذلك، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بشأن ما ذكره ماكجريجور عما وصفه بالحرب الكبرى في الشرق الأوسط. 

جنرال أمريكي يحذر من حرب كبرى بالشرق الأوسط

وقال الجنرال الأمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور عن حرب الشرق الأوسط: "الشرق الأوسط على حافة حرب إقليمية كبرى. أفيقوا!".


وأثارت تغريدة دوجلاس ماكجريجور مخاوف العديد من النشطاء، بعضهم تساءل عن أسباب ما ادعاه ماكجريجور من الحرب الإقليمية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط ومن الذي سيشعلها، في حين توقع آخرون ذلك مع استمرار سياسة حكومة نتنياهو المتطرفة.

قال البلوجر الأمريكي أيرون بول: "كيف يؤثر ذلك على المصالح الوطنية الأمريكية الآن؟ والشغل الشاغل الوحيد في هذه المرحلة هو وقف الطموحات النووية لإيران. لا يوجد شيء آخر يثير القلق أو يجعلنا غير قادرين على التعامل مع التهديدات المحددة عند ظهورها. هل أنا مخطئ؟".

حرب الشرق الأوسط تثير المخاوف

وتساءل البلوجر الأمريكي مارك ليبرتي فقال: "بين من؟ ولماذا".

وعلق البلوجر الأمريكي ماثيو جي شو وطالب ماكجريجور بأن يكون أكثر تحديدًا، متسائلًا عن "تاريخ البدء التقريبي؟".

وقال أحد النشطاء الأمريكيين "نعم نرى كلنا ذلك.. لكن ما الذي يمكن أن نفعله حيال ذلك.. من فضلك كن أكثر تحديدًا".

ورد البلوجر الأمريكي باتريك قائلًا: "أنا أشك في ذلك كثيرًا. إنهم يستمتعون بالوضع الراهن مع تريليونات الدولارات القادمة من الغرب...".

أما الناشط الأمريكي كيريوس فقال: "نحن مستيقظون.. نعم هو كذلك. من سيوقف نتنياهو".

وعلق البلوجر الهندي بهرات فقال: "تتصاعد التوترات بسرعة - والدبلوماسية ضرورية لمنع اندلاع صراع واسع النطاق".

أما البلوجر مصطفى سليمان فقال: "أنا أحترم رأيك دائما يا سيد دوجلاس ولكن إذا التزمت إسرائيل بالاتفاق خاصة وأن صفقة التبادل ستسير بشكل طبيعي إلا إذا أراد ترامب إشعال الشرق الأوسط من أجل بقاء نتنياهو في حكمه هل يمكن توضيح رأيك من فضلك؟".

حكومة نتنياهو المتطرفة تصعد للحرب

جدير بالذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تصعد لعودة الحرب مرة أخرى في غزة، برغم استمرار الهدنة حتى اليوم منذ 18 يناير الماضي، لكن الكيان يماطل في الدخول في المفاوضات من أجل تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تقضي بإطلاق سراح أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذكور المتبقين مع حماس، وبقية الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وكان من المفترض أن يبدأ التفاوض على هذه المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، والتي تستمر 24 يومًا. وحتى اليوم، مر على وقف إطلاق النار أكثر من 25 يومًا، ولم تبدأ المرحلة الثانية من التفاوض. 

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