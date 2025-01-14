جوزيف عون يبحث مع جنرال أمريكي تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ناقش مع قائد المنطقة الوسطى الجنرال الأمريكي مايكل كوريلا، تنفيذ اتفاق الهدنة بين "حزب الله" وإسرائيل في جنوب البلاد.

تنفيذ اتفاق الهدنة بين "حزب الله" وإسرائيل في لبنان

واجتمع الرئيس عون والجنرال كوريلا مع اقتراب الموعد النهائي في 26 يناير لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار بالكامل.

وقالت الرئاسة: إن كوريلا وعون بحثا "الأوضاع في الجنوب ومراحل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب"، وبحثا أيضا "سبل تفعيل التعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكي".

وأعرب الرئيس عون عن امتنانه للزيارة، وأشاد بـ"التعاون القائم بين الجيشين اللبناني والأمريكي، مشددا على ضرورة تطويره".

تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية

بدورها، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن "الجنرال كوريلا ناقش أمس مع الرئيس اللبناني تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، وبحثا أيضا تقدم آلية وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا دعمه لاستمرار الشراكة العسكرية القوية مع القوات المسلحة اللبنانية.

وقدم الجنرال كوريلا التهاني للرئيس عون بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، مشيدا بالعلاقة المتينة بين الجيشين اللبناني والأمريكي والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في لبنان.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر الماضي، أمام الجيش اللبناني 60 يوما للانتشار إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، يتعين على "حزب الله" سحب قواته شمال نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، وتفكيك أي بنية تحتية عسكرية متبقية لديه في جنوب البلاد.

وتم تكليف لجنة مكونة من وفود إسرائيلية ولبنانية وفرنسية وأمريكية، إلى جانب ممثل من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بمراقبة تنفيذ الاتفاق.

وانتخب المشرعون قائد الجيش السابق عون رئيسا للدولة يوم الخميس، منهيا بذلك جمودا دام أكثر من عامين ظل خلالها المنصب شاغرا.

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