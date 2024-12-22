الأحد 22 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

ترامب يتعهد بوقف الفوضى في الشرق الأوسط ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، بوقف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا ومنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له أن أحداث 7 أكتوبر وحرب أوكرانيا لم تكن لتقع لو أني كنت رئيسا للولايات المتحدة.. ونتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف".

إعادة الرهائن قبل 20 يناير

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول العشرين من يناير فسيكون الأمر جحيما، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واستكمل ترامب: "إذا لم تحرر حماس الرهائن قبل أن أتولى السلطة فلن يكون الأمر لطيفا".

وأشار ترامب إلي أنه أجري محادثة وصفها بالـ"جيدة للغاية" مع نتنياهو.

ترامب يتعهد بفعل هذا الأمر في اليوم الأول من ولايته الجديدة

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاسبوع الماضي: "نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن ونعمل على وقف الحرب في غزة".

وأضاف ترامب: "سأعمل منذ اليوم الأول في ولايتي لوقف جميع الحروب، ونعمل أيضا على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة".

وتابع ترامب: "إدارة بايدن تحاول بيع الجدار الحدودي مع المكسيك كخردة وسنعيد بناءه".

وفي الـ 2 من ديسمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

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