مستشار سابق بالبنتاجون: العالم كله سئم منا وأمريكا ستفقد الهيمنة على العالم (فيديو)
أكد المستشار السابق في البنتاجون في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دوجلاس ماكجريجور، أن الولايات المتحدة ستضطر للتخلي عن الهيمنة على العالم.
وقال ماكجريجور في مقابلة مع قناة "ديب دايف" على يوتيوب: "نحن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ نهج جديد للتعامل مع بقية العالم".
وتابع: "نحن بحاجة إلى أن نوضح تماما أنه طالما لم يكن هناك هجوم مباشر علينا أو على مصالحنا الاستراتيجية الحيوية، والتي لا تزال بحاجة إلى تحديد، فلن نستخدم القوة العسكرية".
وأضاف: "العالم كله سئم منا لأننا نستخدم القوات المسلحة الأمريكية بسبب وبدون سبب".
ووفقا له، سيتعين على واشنطن التخلي عن "الهيمنة العسكرية العالمية" بسبب نقص التمويل.
ويعتقد ماكجريجور أن الأشخاص الذين يتخذون قرارات استراتيجية في الإدارة الأمريكية "لا يدركون الحقيقة ويعيشون في عالم مواز".
وختم بالقول: "لا تزال واشنطن تعتقد أننا نفس البلد كما في عام 1991، ولا تزال تعتقد أن روسيا ضعيفة. لقد فقدنا السيطرة، ولا أحد يثق بنا. هذا ما حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله مؤخرا".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.