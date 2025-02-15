السبت 15 فبراير 2025
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ملفات وحوارات

الشيوخ يناقش التحول إلى السيارات الكهربائية.. تساهم في الحفاظ على البيئة.. قطاع النقل في مصر الأكثر استهلاكًا للطاقة.. مطالب بتسهيل حصول المواطنين عليها وتشجيع الإنتاج المحلي

الشيوخ يفتح ملف السيارات
الشيوخ يفتح ملف السيارات الكهربائية

يفتح مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ملف التحول إلى السيارات الكهربائية، وسياسة الحكومة في هذا الشأن. 

التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية

وأوضح الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن الطلب يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية. 

السيارات الكهربائية تساهم في الحفاظ على البيئة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السيارات الكهربائية تساهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة. 

 الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية

وأوضح النائب، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة. 

اهتمام الدولة المصرية بتحقيق رؤية النقل المستدام

وأشار عضو الشيوخ، إلى اهتمام الدولة المصرية بتحقيق رؤية النقل المستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، وخاصة قطاع السيارات، للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة، وفقًا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ. 

قطاع النقل في مصر أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع النقل في مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث يمثل 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري.

وقال النائب في طلب المناقشة العامة: الدولة تتحمل عبءًا كبيرًا في دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى نحو 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، مما يجعل الحاجة ملحة لاستخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررًا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية

إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وأشار إلى مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. 

تشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية

وتسائل عضو مجلس الشيوخ، عن سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية، وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية، وكذلك تطوير البنية التحتية والتوسع في إنشاء محطات الشحن.

وأشار النائب إلى أهمية التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية من توطين، استيراد، وتراخيص، فضلا عن زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية. 

تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، بتشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص. 

توفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية

وأكد النائب، على أهمية تأهيل العنصر البشري، وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية، فضلا عن الاستثمار في البحوث والتطوير بمجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بعمل خطة لإحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.

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