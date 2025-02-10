تراجع مبيعات السيارات الكهربائية خلال شهر يناير

السيارات الكهربائية، استعرضت الاداره العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات، إجمالي أعداد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها خلال شهر يناير الماضي 2025 لأول مرة في مصر.

وأوضحت الاداره العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات، أن السيارات بلغ ترخيصها نحو 637 سيارة كهربائية في يناير الماضي. وشمل ذلك اجمالي 561 سيارة ملاكي.

إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في يناير بمصر بالماركة



ووفقا الاداره العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات، ترتيب السيارات الكهربائية في مصر خلال شهر يناير الماضي كالتالي:

سيارات بي واي دي 127 سيارة.

سيارات مرسيدس 127 سيارة.

سيارات فولكس فاجن 100 سيارة.

سيارات بى إم دبليو 41 سيارة.

سيارات فولفو 27 سيارة.

سيارات إكسبنج 18 سيارة.



تراجع تراخيص السيارات الكهربائية في يناير

وتابع الادارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات، أنه مقارنته بين شهر ديسمبر 2024 ويناير 2025 يتضح أن عدد السيارات الكهربائية المرخصة في يناير تراجع مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وتم ترخيص 685 سيارة كهربائية في ديسمبر 2024 , بينما تراجع العدد في يناير 2025 الي 637 سيارة.

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