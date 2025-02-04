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اقتصاد

خبير يكشف أسباب تأخر طرح السيارات الكهربائية بالسوق المصري

محمد عبد الصمد
محمد عبد الصمد

كشف المهندس محمد عبد الصمد، خبير السيارات، أسباب تأخر طرح سيارات نيسان الكهربائية في السوق المصري على الرغم من طرح العديد السيارات الكهربائية.

 

أسباب تاخر طرح سيارات نيسان الكهربائية

وقال عبد الصمد، إن عدم وضوح الرؤية والبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، من أبرز الأسباب التي أدت إلى تأخر طرح السيارات الكهربائية في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

وأوضح، أن طرح السيارات الكهربائية متوقف علي توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية على الطرق العامة من القاهرة امتدادا للأقصر وأسوان، لطمأنة المواطنين  في حالة اقتناء السيارات الكهربائية.

 

وأشار إلى أنه يصعب طرح سيارة كهربائية ولم يتوفر محطات شحن كافية، لأنه من الممكن أن ينتهي شحن بطاريات السيارة عند السفر، ووقتها قد يواجه السائق مشكلة كبيرة حتى يتمكن من شحنها مرة أخرى، لأن محطات شحن بطاريات السيارات الكهربائية غير منتشرة بالشكل الكافي على الطرق الصحراوية والسريعة.

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وأكد أن السوق المصري بدأ يخطو  خطوات الاعتماد على الذات، من خلال دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد المحلي، خاصة في ظل توجه الحكومة لتوطين صناعة السيارات محليا.

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