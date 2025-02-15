يلتقي فريق ريال مدريد، مساء اليوم السبت، نظيره أوساسونا على أرضية ملعب "إل سادار" ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، تشواميني، أسينسيو، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، داني سيبايوس.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة بالنسبة لـ ريال مدريد قبل موقعة إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ضد مانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء المقبل.

وفاز ريال مدريد في الوقت القاتل على مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد" في مباراة الذهاب بنتيجة 3/2.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا



تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام أوساسونا



تذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

وفاز نادي ريال مدريد على أوساسونا، في مباراة الدور الأول في الموسم الحالي من الليجا، بأربعة أهداف دون رد.

ويمتلك ريال مدريد حاليًا 50 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد ونقطتين عن برشلونة، صاحبي المركزين الثاني والثالث، على الترتيب، في حين أن أوساسونا لديه 31 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز التاسع في الدوري الإسباني.

مبابي لاعب الشهر في ريال مدريد

وفاز الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر يناير 2025 بعد تألقه الملفت مع النادي الملكي.

مبابي تفوق على منافسيه جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، وفيدي فالفيردي.

هذه الجائزة تأتي بعد تألقه اللافت مع الفريق الملكي، حيث خاض مبابي 9 مباريات وسجل 8 أهداف خلال شهر يناير.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مبابي بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد، بعد أن حصل عليها في ديسمبر الماضي.

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