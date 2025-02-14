الجمعة 14 فبراير 2025
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انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الإسماعيلي.. ليفربول ضد أستون فيلا.. ريال مدريد ومانشستر سيتي (إنفوجراف)

الأهلي والإسماعيلي،
الأهلي والإسماعيلي، فيتو

 

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الأهلي الزمالك بيراميدز الاسماعيلي ريال مدريد مانشستر سيتي ليفربول

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انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الإسماعيلي.. ليفربول ضد أستون فيلا.. ريال مدريد ومانشستر سيتي (إنفوجراف)

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