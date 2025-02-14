مبابي يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد

تسلم الفرنسي كيليان مبابي فاز بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر يناير 2025 بعد تألقه الملفت مع النادي الملكي.

مبابي تفوق على منافسيه جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، وفيدي فالفيردي.

هذا الجائزة تأتي بعد تألقه اللافت مع الفريق الملكي، حيث خاض مبابي 9 مباريات وسجل 8 أهداف خلال شهر يناير.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مبابي بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد، بعد أن حصل عليها في ديسمبر الماضي.

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