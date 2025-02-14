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رياضة

أكانجي يغيب عن مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وليفربول

مانويل اكانجي
مانويل اكانجي

يفتقد مانشستر سيتي خدمات مدافعه السويسري مانويل أكانجي خلال 3 مباريات هامة بالموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ذا تايمز الإنجليزية، فإن مانويل أكانجي سيغيب عن مانشستر سيتي أمام نيوكاسل وليفربول بالدوري الإنجليزي.

وتعرض أكانجي للإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي التي خسرها ضد ريال مدريد 3-2 ضمن ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب أيضا عن مواجهة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال بسبب إصابة عضلية.

أكانجي شعر بالإصابة في نهاية الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وتم استبداله بريكو لويس في بداية الشوط الثاني.

وحقق ريال مدريد الإسباني فوزا مثيرا على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على استاد الاتحاد معقل السماوي.

واستطاع ريال مدريد العودة في المباراة والتعادل والفوز بعدما كان متأخرا في النتيجة، وذلك قبل مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في سنتياجو برنابيو معقل الملك الأسبوع المقبل.

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مانشستر سيتي مانويل أكانجي تايمز الانجليزية

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