اشتركت بالفلوس في الجيم وعزمت زوجها على سمك، إنهاء خلاف معلمة الوراق وزميلتها بعد سرقة مشغولاتها الذهبية

أخلت مباحث قسم شرطة الوراق سبيل معلمة اتهمتها زميلتها “معلمة” بسرقة مشغولاتها الذهبية من داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الوراق وذلك فور أن حررت المبلغة محضر تصالح بعدما استرجعت المتهمة لها جزءًا من المبلغ وتعهدت لها في محضر رسمي بإعادة باقي المبلغ الذي استولت عليه منها.

البداية كانت عندما تقدمت معلمة في إحدى المدارس بالوراق، ببلاغ ضد زميلتها وصديقتها بنفس المدرسة التي تعمل بها، تتهمها فيه بسرقة 3 غوايش ذهبية من منزلها بقيمة 120 ألف جنيه، بعد زيارتها لها.



وحسب البلاغ فقد بدأت القصة عندما طلبت المتهمة من المبلغة دعوتها على الغداء في منزلها، ولبت المبلغة الدعوة بحسن نية، لكن أثناء انشغالها بتجهيز الطعام، دخلت المتهمة إلى غرفة النوم دون أن تنتبه المبلغة، وسرقت 3 غوايش من مشغولاتها الذهبية.

وعندما حررت المبلغة بلاغًا رسميًّا ضدها، تم القبض على المتهمة التي انهارت واعترفت بالجريمة.

وكشفت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق أنها أنفقت جزءًا من المبلغ على اشتراك في الجيم، وتجديدات منزلية، وإقامة عزومة سمك لعائلة زوجها، بالإضافة إلى شراء هدايا عيد ميلاد لزوجها، واحتفظت ببعض المال "للزمن" واشترت به 3 خواتم ذهبية وانسيال.

وبعد مواجهة قوية، تمكنت المبلغة من استعادة جزء من المبلغ المسروق، وما زالت المتهمة تسدد لها 40 ألف جنيه متبقية على دفعات، وعندما علمت المدرسة محل عملهما قامت بفصل المتهمة وإحالتها للتحقيق.



وتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع شمال، العميد محمد ربيع، يفيد فيه بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من معلمة تتهم فيه صديقتها بالعمل بسرقة مشغولاتها الذهبية.

وعلى الفور قام رجال الأمن بضبط المتهمة، واعترفت بالواقعة وأرشدت عن مكان المبالغ المالية، وتم انتهاء المحضر بالصلح والاتفاق على تسديد باقي المبلغ للشاكية.

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