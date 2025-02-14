ترامب يكشف عن اتخاذه قرارا متشددا بشأن غزة غدا

نقلت وكالة" رويترز" مساء اليوم، عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قوله: إنه سيتخذ "موقفا متشددا من غزة" غدا السبت، وأضاف: "لست متأكدا مما ستفعله إسرائيل".

ترامب يعلن اتخاذ قرار بشأن غزة السبت

وكان ترامب قد هدد قبل أيام بـ"فتح أبواب الجحيم" على غزة، إذا لم يتم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

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