برلماني أردني: تحريف تصريحات الملك عبدالله خلال لقاء ترامب ارتدت على من قاموا به

قال محمد داودية، رئيس لجنة الإعلام في البرلمان الأردني، إن تصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرضت للتحريف، لكن سرعان ما تم اكتشاف هذا التحريف، سواء كان مقصودًا أو حدث عن طريق الخطأ، مشيرًا إلى أن هذا التحريف ارتد على من قاموا به.



الاستقبال الحاشد لملك الأردن

وأضاف داودية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاستقبال الشعبي الحاشد لـ العاهل الأردني يعكس هبة عفوية وتعبيرًا واضحًا عن الموقف الشعبي الأردني الرافض لمخططات التهجير القسري وتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر أو الأردن.

رفض مخططات التهجير

وأكد أن هذه الأفكار غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، إذ يرفضها الفلسطينيون أنفسهم، كما ترفضها مصر والأردن بشكل قاطع.



جريمة حرب

وأشار إلى أن المجتمع الدولي بأسره يرفض المساس بحقوق الإنسان، معتبرًا أن التهجير القسري جريمة حرب، موضحًا، أن الشعب الأردني عبّر اليوم عن ثقته بموقف العاهل الأردني، الذي قال ما يجب أن يُقال في مواجهة هذه المخططات.

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