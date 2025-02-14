باحث استراتيجي: ترامب يعتمد أسلوب التاجر الذي يرفع سقف المطالب لتحقيق أكبر المكاسب

أكد الباحث هشام النجار، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، أن لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكشف عن أسلوب فاشل في التعامل مع القضايا الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الشعوب وثوابتها التاريخية.

وأشار النجار إلى أن ترامب يعتمد على أسلوب "التاجر ورجل الأعمال" الذي يرفع سقف المطالب والتهديدات لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، إلا أن هذا النهج يتعارض مع سياسات الدول وحقوق الشعوب، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل تمس الأمن القومي والمصالح العليا للدول.

وأوضح النجار أن هذا التكتيك لن يحقق النتائج المرجوة، خاصة في الملفات التي تتعلق بحقوق تاريخية وثوابت وطنية، مشيرًا إلى أن الحكام والأنظمة التي قد تفرط في هذه الثوابت ستواجه محاسبة تاريخية.

وأضاف أن فشل هذا الأسلوب يرجع إلى عدة أسباب، أولها أن عدم الرضوخ للتهديدات الأمريكية سيكشف عن ضعف موقف ترامب، وسينعكس سلبًا على صورته كقائد عالمي، حيث سيظهر كشخص يعتمد على تهديدات فارغة وخطاب شعوبي غير قابل للتطبيق.

من جهة أخرى، حذر النجار من أن تصريحات ترامب الداعمة لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بما في ذلك حديثه عن تهجير الفلسطينيين، قد تؤدي إلى موجات جديدة من الإرهاب العالمي

وأكد أن دعم ترامب المطلق لإسرائيل وجرائمها غير المسبوقة يوفر مبررات إضافية لتنظيمات مثل داعش لتجنيد أفراد وتنفيذ عمليات إرهابية حول العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة نفسها.

وأشار النجار إلى أن هذا النهج الأمريكي لا يهدد استقرار المنطقة فحسب، بل يزيد من حدة التوترات العالمية، ويخلق بيئة خصبة لتصاعد العنف والتطرف ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات التي تتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

واختتم النجار حديثه بالتأكيد على أن التاريخ سيسجل مواقف الحكام والأنظمة التي تفرط في حقوق شعوبها، مشددًا على أن التمسك بالثوابت الوطنية والقيم التاريخية هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام العالمي.

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