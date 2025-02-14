الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

باحث استراتيجي: ترامب يعتمد أسلوب التاجر الذي يرفع سقف المطالب لتحقيق أكبر المكاسب

هشام النجار،فيتو
هشام النجار،فيتو

أكد الباحث هشام النجار، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، أن لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكشف عن أسلوب فاشل في التعامل مع القضايا الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الشعوب وثوابتها التاريخية. 

وأشار النجار إلى أن ترامب يعتمد على أسلوب "التاجر ورجل الأعمال" الذي يرفع سقف المطالب والتهديدات لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، إلا أن هذا النهج يتعارض مع سياسات الدول وحقوق الشعوب، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل تمس الأمن القومي  والمصالح العليا للدول.

وأوضح النجار أن هذا التكتيك لن يحقق النتائج المرجوة، خاصة في الملفات التي تتعلق بحقوق تاريخية وثوابت وطنية، مشيرًا إلى أن الحكام والأنظمة التي قد تفرط في هذه الثوابت ستواجه محاسبة تاريخية.

وأضاف أن فشل هذا الأسلوب يرجع إلى عدة أسباب، أولها أن عدم الرضوخ للتهديدات الأمريكية سيكشف عن ضعف موقف ترامب، وسينعكس سلبًا على صورته كقائد عالمي، حيث سيظهر كشخص يعتمد على تهديدات فارغة وخطاب شعوبي غير قابل للتطبيق.

من جهة أخرى، حذر النجار من أن تصريحات ترامب الداعمة لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بما في ذلك حديثه عن تهجير الفلسطينيين، قد تؤدي إلى موجات جديدة من  الإرهاب العالمي 

وأكد أن دعم ترامب المطلق لإسرائيل وجرائمها غير المسبوقة يوفر مبررات إضافية لتنظيمات مثل داعش لتجنيد أفراد وتنفيذ عمليات إرهابية حول العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة نفسها.

وأشار النجار إلى أن هذا النهج الأمريكي لا يهدد استقرار المنطقة فحسب، بل يزيد من حدة التوترات العالمية، ويخلق بيئة خصبة لتصاعد العنف والتطرف ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات التي تتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

واختتم النجار حديثه بالتأكيد على أن التاريخ سيسجل مواقف الحكام والأنظمة التي تفرط في حقوق شعوبها، مشددًا على أن التمسك بالثوابت الوطنية والقيم التاريخية هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب نتنياهو تهجير الفلسطنين الموقف المصري المقاومة الفلسطينية

مواد متعلقة

القمة العربية في مواجهة ترامب واليمين المتطرف!

لرفضها تهجير أهل غزة، عضو المجلس الفلسطيني: مصر تتصدر الموقف العربي رغم أنف ترامب ونتنياهو

هل خان ترامب حلف الناتو وأوكرانيا؟ وزير الدفاع الأمريكي يجيب

حماس: لغة التهديد التي يستخدمها ترامب ونتنياهو لا تخدم تنفيذ اتفاق غزة
ads

الأكثر قراءة

لاعب قفل عليه غرفة خلع الملابس وآخر أهانه، كواليس صادمة في رحيل جروس عن الزمالك

أخبار مصر: قنبلة أمريكية بشأن خطة مصر في غزة، قصة إهانة جروس قبل رحيله، هل يستهدف ترامب قناة السويس بمشروعه الضخم مع الهند

بعد وفاة دكتور صيدلي بشكل مفاجئ، جمال شعبان يقدم الوصايا العشر للوقاية من مرض القلب

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 وهذا موقف البلدي

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض البطاطس والخيار وارتفاع الكوسة والفاصوليا

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع كبير في الفراولة والجوافة وانخفاض البرتقال

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

اشتعال النيران بسيارة ملاكي داخل البوابة الثالثة بحدائق الأهرام

منوعات

المزيد

بعد تدمير محاصيل الكاكاو، تغير المناخ يهدد "شوكولاتة عيد الحب"

طلع لعيب حتى خارج الملعب، رونالدو يرد على سؤال مفاجئ عن أحداث سوريا (فيديو)

فيديو يحبس الأنفاس، حوت يبتلع مغامرا من هواة التجديف ونجاة الأخير بأعجوبة

إصابات في تصادم أكثر من 100 سيارة بولاية أوريجون الأمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

تحذير للمحتفلين بالقاهرة والوجه البحري، ظاهرتان جويتان تعكران صفو طقس عيد الحب اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إعلان الحزمة الاجتماعية قريبًا.. رسائل قوية وحاسمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح أحوال الظالمين والمؤمنين يوم القيامة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية