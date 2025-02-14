أخبار مصر اليوم، أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات بـ 600 مليون جنيه، السكك الحديدية تعلن مواعيد تشغيل قطار القنطرة ـ بئر العبد،تشغيل أول عيادة لعلاج اعتلال عضلة القلب بالشيخ زايد التخصصي
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
استقبال لبعثة الأهلي في مطار الأقصر الدولي استعدادًا لاحتفالية كأس العالم للأندية
وصلت بعثة النادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، إلى مطار الأقصر الدولي على متن ثلاث رحلات جوية خاصة، إستعدادًا للمشاركة في الاحتفالية التي يقيمها النادي مساء اليوم في معبد حتشبسوت بالدير البحري، بمناسبة وصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية إلى مصر.
مدبولي يلتقي رئيس زامبيا بإثيوبيا لاستعراض عدد من الملفات المشتركة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، حيث استعرضا عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وذلك بحضور السفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقي، والدكتورة حنان مرسي، المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
التموين: افتتاح معرض أهلا رمضان بالقاهرة بحضور رئيس الوزراء الأحد
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض "أهلًا رمضان"، الأحد المقبل، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وذلك بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض في صلاح سالم.
تشغيل أول عيادة لعلاج اعتلال عضلة القلب بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تشغيل أول عيادة في مستشفيات الوزارة، متخصصة لعلاج مرضى اعتلال عضلة القلب الضخامي الانسدادي (HOCM) وذلك في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في إطار تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
الأزهري يفتتح مسجدا في حدائق أكتوبر بحضور 3 وزراء
افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م، مسجد السيدة عواطف مصباح في صن كابيتال بمدينة حدائق أكتوبر، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي؛ والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال؛ واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني؛ والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة؛ والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة؛ والدكتور السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، إضافة إلى العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.
الغرف التجارية: أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات بـ 600 مليون جنيه
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: إن قرار التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وافقت عليه هيئة الدواء المصرية أخيرا بعد طول انتظار لمدة ثمانية سنوات.
رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أنجولا لبحث مجالات التعاون المشترك
التقى مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جواو لورنسو، رئيس جمهورية أنجولا؛ لبحث مجالات التعاون المُشترك بين البلدين.
السكك الحديدية تعلن مواعيد تشغيل قطار القنطرة ـ بئر العبد
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس وخط بشتيل / كفر داوود / السادات والعكس بعربات تحيا مصر.
السياحة تشارك في البورصة الدولية بإيطاليا
شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في بورصة السياحة الدولية BIT 2025 بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا، والتي تعد أهم وأقدم معرض سياحي في إيطاليا ووسط أوروبا، وتحرص الوزارة على المشاركة بها سنويًا.
شريف فتحي يكشف دور الرياضة في الترويج السياحي لمصر في الخارج
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن أحد التحديات التي تواجه صناعة السياحة الرياضية فى بالشرق الأوسط هو أنها تفتقر إلى منظمي رحلات أو شركات متخصصة في هذا المجال.
وزير الكهرباء يناقش خطط تطوير ودعم الشبكة الموحدة والتحول إلى نظام الشبكات الذكية
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة أحد أهم معايير الجودة والكفاءة فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، وهو محدد رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
قائم مكانه، أول رد من محافظة القاهرة على إزالة قصر برسوم باشا الأثري (صور)
نفت محافظة القاهرة ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة قصر برسوم باشا الأثرى بشارع أحمد سعيد، بحي الوايلى لبناء كوبري.
شبورة مائية على هذه الطرق بدءا من الغد وحتى الثلاثاء
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وعلى مدن القناة والوجه البحرى وذلك من السبت وحتى الثلاثاء المقبل.
وزير الطيران يشارك في جلسة حوارية عن مواجهة التحديات وتعزيز الاستدامة الاجتماعية بالقطاع
شارك وزير الطيران المدني في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "مواجهة التحديات وتعزيز الاستدامة الاجتماعية للطيران المدني"، رافقه خلالها الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
معهد تيودور بلهارس: المؤتمر السنوي منصة تجمع الباحثين والخبراء لتبادل الأفكار والخبرات العلمية
انعقد المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهاس للأبحاث 2025، ليشهد حضورًا دوليًا مميزًا.
الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار يومى الأربعاء والخميس
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عودة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومى الأربعاء والخميس، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.
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