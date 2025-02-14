الجمعة 14 فبراير 2025
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أخبار مصر

معهد تيودور بلهارس: المؤتمر السنوي منصة تجمع الباحثين والخبراء لتبادل الأفكار والخبرات العلمية

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو

انعقد المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهاس للأبحاث 2025، ليشهد حضورًا دوليًا مميزًا. 

 

ساهم هذا التواجد الدولي في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات، مما يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز البحث العلمي وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الأكاديمية حول العالم، وأضفى قيمة علمية كبيرة على فعاليات المؤتمر.

 


استمرت فعاليات المؤتمر على مدار يومي 12 و13 فبراير، تحت رعاية معالي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة فعّالة من نخبة من الشخصيات البارزة والقيادات العلمية من داخل مصر وخارجها. 

 

وترأس المؤتمر  الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، الذي أعرب في كلمته عن خالص شكره وتقديره لجميع الضيوف والمشاركين.


وأشار د. شميس إلى الدور الهام الذي يلعبه المؤتمر كمنصة تجمع الباحثين والخبراء لتبادل الأفكار والخبرات العلمية، معبرًا عن امتنانه للجهات والمؤسسات التي ساهمت في دعم وتنظيم هذا الحدث العلمي المميز. كما أكد أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجامعات، بما يسهم في خدمة القضايا العلمية والصحية على المستويين المحلي والدولي.

 


من الجدير بالذكر أن المؤتمر قد حظي بمشاركة وحضور مجموعة من الشخصيات البارزة، كان من بين المشاركين نخبة من رؤساء المعاهد والمراكز البحثية الدكتورة منى عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والدكتور محمود رمزي مدير معهد بحوث البترول، والدكتورة عبير منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور محمد جمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، والدكتور إبراهيم غياض رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات.


وقد تميز المؤتمر بجلسات علمية رفيعة المستوى، شارك فيها نخبة من المحاضرين والمتحدثين من داخل مصر وخارجها، مما ساهم في تعزيز النقاشات العلمية ودعم دور البحث العلمي في مواجهة التحديات الصحية والتنموية محليًا ودوليًا.
 

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