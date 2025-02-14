استقبال لبعثة الأهلي في مطار الأقصر الدولي استعدادًا لاحتفالية كأس العالم للأندية

وصلت بعثة النادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، إلى مطار الأقصر الدولي على متن ثلاث رحلات جوية خاصة، إستعدادًا للمشاركة في الاحتفالية التي يقيمها النادي مساء اليوم في معبد حتشبسوت بالدير البحري، بمناسبة وصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية إلى مصر.

استقبال رسمي وحفاوة ببعثة الأهلي في مطار الأقصر الدولي إستعدادًا لإحتفالية كأس العالم للأندية

وكان في استقبال البعثة قيادات مطار الأقصر الدولي، إلى جانب فريق العلاقات العامة الذي قدم التسهيلات اللازمة للوفد، والذي ضم عددًا من الشخصيات الرياضية والإعلامية ومسؤولي الإتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.

وشهد المطار أجواءًا إحتفالية، حيث حرصت الجماهير على التوافد إلي مطار الأقصر لمتابعة وصول بعثة النادي الأهلي وإلتقاط الصور التذكارية مع نجوم الفريق.

وتقام الاحتفالية مساء اليوم بحضور عدد من المسئولين وعلي رأسهم د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود. سامح الحفني وزير الطيران المدني، وأيضًا عدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة ورجال الأعمال، إلى جانب قيادات الأهلي السابقين ورموز الرياضة المصرية والعالمية.

وتُعد هذه الاحتفالية حدثًا استثنائيًا، حيث تستضيف مصر النسخة الأصلية من الكأس ضمن جولتها العالمية، في ظل مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.