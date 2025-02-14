الجمعة 14 فبراير 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية تعلن مواعيد تشغيل قطار القنطرة ـ بئر العبد

محطة القنطرة شرق،
محطة القنطرة شرق، فيتو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس وخط بشتيل / كفر داوود / السادات والعكس بعربات تحيا مصر وبيانها كالآتي:

أولًا:- خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس: -

- تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

- تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

- تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

- تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

ثانيًا:- خط بشتيل / كفر داوود / السادات والعكس: -

- تشغيل قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 يصل محطة السادات الساعة 07:50 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية كالجدول المرفق.

- تشغيل قطار 788 السادات / بشتيل يقوم من محطة السادات الساعة 15:55 ويصل محطة بشتيل الساعة 18:30 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية كالجدول المرفق.

وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين كما أن خط القنطرة شرق / بئر العبد له أهمية كبيرة فى المساهمة في تنمية سيناء وخدمة أهالي سيناء الحبيبة

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