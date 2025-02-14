قائم مكانه، أول رد من محافظة القاهرة على إزالة قصر برسوم باشا الأثري (صور)

نفت محافظة القاهرة ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة قصر برسوم باشا الأثرى بشارع أحمد سعيد، بحي الوايلى لبناء كوبري.

وتؤكد محافظة القاهرة أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، والقصر قائم مكانه لم يُمس، حيث تم تنفيذ الكوبرى منذ فترة، وتفادى القصر حفاظًا عليه.

وتهيب محافظة القاهرة بوسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات.

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