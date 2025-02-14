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أخبار مصر

قائم مكانه، أول رد من محافظة القاهرة على إزالة قصر برسوم باشا الأثري (صور)

قصر برسوم باشا الأثري،
قصر برسوم باشا الأثري، فيتو
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نفت محافظة القاهرة ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة قصر برسوم باشا الأثرى بشارع أحمد سعيد، بحي الوايلى لبناء كوبري.

وتؤكد محافظة القاهرة أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، والقصر قائم مكانه لم يُمس، حيث تم تنفيذ الكوبرى منذ فترة، وتفادى القصر حفاظًا عليه.

وتهيب محافظة القاهرة بوسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات.

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محافظة القاهرة قصر برسوم باشا شارع احمد سعيد برسوم باشا أحمد سعيد

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