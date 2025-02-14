الجمعة 14 فبراير 2025
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أخبار مصر

الغرف التجارية: أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات بـ 600 مليون جنيه

سحب الأدوية منتهية
سحب الأدوية منتهية الصلاحية
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قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: إن قرار التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وافقت عليه هيئة الدواء المصرية أخيرا بعد طول انتظار لمدة ثمانية سنوات.

 

وأوضح الدكتور علي عوف، أنه تم إصدار قرار رقم 47  لسنة 2025 لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، مشيرا إلى أن هذا يعتبر من أفضل قرارات هيئة الدواء منذ إنشائها.
 

وأكد أنه من المتوقع أن يتم ارتجاع حوالى 600 مليون جنيه أدوية منتهية الصلاحية.

خطة محكمة من هيئة الدواء لسحب جميع الأدوية المنتهية الصلاحية 

وأكد أنه بالرغم من تأخر صدور هذا القرار، نأمل أن يكون هناك خطة محكمة من هيئة الدواء لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من جميع الصيدليات العاملة في مصر دون شروط.

 

وأشار إلى أنه لابد من هيئة الدواء أن تراقب عملية غسيل السوق حتى تنتهي تماما ويتم سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية في خلال تسعين يوميا، موضحا أنها فترة قصيرة جدا؛ لأن عدد الصيدليات في مصر 82000 صيدلية، مما  يجعل الضغط على هيئة الدواء فى إنجاح هذه العملية. 

تعويض الصيدليات ووضع عقوبات صارمة على الشركات الممتنعة

وأوضح أنه لابد أن يكون هناك التزام من هيئة الدواء بتعويض الصيدليات ووضع عقوبات صارمة على الشركات الممتنعة عن الارتجاع أو التعويض للصيدليات؛ لأن هذا حماية لصحة وحياة المريض المصري وهي مسئولية هيئة الدواء.


وتابع حديثه: قد تحملت الصيدليات خسائر مادية  كبيرة من عدم سحب هذه الأدوية فور انتهاء صلاحيتها مما تسبب في وجود ظاهرة فريدة غير موجودة إلا في مصر فقط وهي ظاهرة تجارة الأدوية منتهية الصلاحية والتي تعتبر علامة استفهام لتأخر إصدار هذا القرار.

وتوجه بالتحية لهيئة الدواء على صدور هذا القرار، مؤكدا أن هيئة الدواء المصرية سوف تكون مسئولة مسئولية كاملة عن سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية في خلال فترة 90 يومًا، وذلك للحفاظ على صحة المواطن المصري لخطورة وجود الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق.

وأكد أن هيئة الدواء سوف تكون مسئولة مسئولية مباشرة لضمان تعويض الصيدليات عنها وذلك لحماية اقتصاديات الصيدليات من الانهيار، نظرا لأن الصيادلة أصحاب حق لأنهم دفعوا ثمن هذه الأدوية من رأس مالهم.

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وأوضح ضرورة وجود لجان مراقبة تحت إشراف هيئة الدواء حتى تنتهى سحب جميع الأدوية من جميع الصيدليات.

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