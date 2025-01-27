منها أمراض القلب والدماغ، أسباب وأعراض الوذمة الرئوية الحادة والمزمنة

تحدث الوذمة الرئوية عندما يتجمع السائل في الحويصلات الهوائية في الرئتين، مما يجعل التنفس صعبًا، ويمكن أن ينتج عن أمراض القلب والالتهاب الرئوي ومشاكل صحية أخرى.

يمكن أن تكون الوذمة الرئوية حادة (تحدث فجأة) أو مزمنة (تحدث ببطء أكثر بمرور الوقت)، الوذمة الرئوية الحادة هي حالة طبية طارئة وتتطلب عناية طبية فورية.

وغالبًا ما يكون السائل في الرئتين نتيجة لقصور القلب الاحتقاني، حيث لا يستطيع القلب مواكبة متطلبات الجسم.

ويركز علاج الوذمة الرئوية عادةً على تحسين وظيفة الجهاز التنفسي ومعالجة مصدر المشكلة، ويشمل عمومًا توفير الأكسجين الإضافي والأدوية لعلاج الحالات الأساسية.

أسباب الوذمة الرئوية

وأثناء التنفس الطبيعي، تمتلئ الحويصلات الهوائية الصغيرة في الرئتين، والمعروفة بالحويصلات الهوائية، بالهواء، وتأخذ الرئتان الأكسجين وتطرد ثاني أكسيد الكربون، وتحدث الوذمة الرئوية عندما يغمر السائل الحويصلات الهوائية.

يتسبب هذا الفيضان في مشكلتين:

عدم قدرة مجرى الدم على الحصول على ما يكفي من الأكسجين.

عدم قدرة الجسم على طرد ثاني أكسيد الكربون بشكل صحيح.

وتتضمن الأسباب الشائعة للوذمة الرئوية ما يلي:

الالتهاب الرئوي

الإنتان أو عدوى الدم

التعرض لمواد كيميائية معينة

فشل الأعضاء الذي يسبب تراكم السوائل، مثل:

قصور القلب الاحتقاني

الفشل الكلوي

تليف الكبد

الغرق شبه الكامل

الالتهاب

الصدمة النفسية

رد الفعل تجاه بعض الأدوية

جرعة زائدة من بعض الأدوية، بما في ذلك المواد الأفيونية

وتحدث الوذمة الرئوية أيضًا كجزء من حالة تسمى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، وهي التهاب شديد في الرئتين يؤدي إلى صعوبات كبيرة في التنفس، ويمكن أن تتسبب الإصابة المباشرة بالرئتين أو الالتهاب في أجزاء أخرى من الجسم في حدوث هذه الحالة.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي:

إصابات الدماغ مثل:

نزيف الدماغ

السكتة الدماغية

إصابة الرأس

جراحة الدماغ

الورم

النوبات الصرعية

ارتفاعات عالية

نقل الدم

الوذمة الرئوية القلبية

الوذمة الرئوية الناتجة عن مشكلة مباشرة في القلب تسمى الوذمة الرئوية القلبية.

قصور القلب الاحتقاني هو سبب شائع للوذمة الرئوية القلبية، وفي هذه الحالة، لا يستطيع البطين الأيسر ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

يؤدي هذا إلى تراكم الضغط في أجزاء أخرى من الجهاز الدوري، مما يجبر السوائل على الدخول إلى الحويصلات الهوائية في الرئتين وأجزاء أخرى من الجسم.

يمكن أن تؤدي مشاكل القلب التالية أيضًا إلى الوذمة الرئوية:

زيادة السوائل: يمكن أن ينتج هذا عن فشل الكلى أو العلاج بالسوائل الوريدية.

حالة طوارئ ارتفاع ضغط الدم: هذه زيادة شديدة في ضغط الدم تضع ضغطًا مفرطًا على القلب.

الانصباب التاموري مع السداد: وهو عبارة عن تراكم للسوائل حول الكيس الذي يغطي القلب، مما قد يقلل من قدرة القلب على الضخ.

عدم انتظام ضربات القلب الشديد: يمكن أن يكون هذا تسرع القلب (ضربات قلب سريعة) أو بطء القلب (ضربات قلب بطيئة)، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى ضعف وظيفة القلب.

النوبة القلبية الشديدة: يمكن أن يؤدي هذا إلى تلف عضلة القلب، مما يجعل الضخ صعبًا.

بالإضافة إلى صعوبات التنفس، يمكن أن تشير الأعراض التالية إلى الوذمة الرئوية الحادة:

السعال، وغالبًا ما يكون مصحوبًا ببلغم وردي اللون ورغوي

التعرق المفرط

القلق والأرق

الشعور بالاختناق

شحوب الجلد

الصفير

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها (خفقان القلب)

ألم في الصدر

إذا كانت الوذمة الرئوية مزمنة، فعادةً ما تكون الأعراض أقل حدة حتى لا يتمكن نظام الجسم من التعويض، وقد تشمل الأعراض:

صعوبة التنفس عند الاستلقاء

تورم (وذمة) القدمين أو الساقين

زيادة الوزن السريعة بسبب تراكم السوائل الزائدة

ضيق التنفس الليلي الانتيابي، أو نوبات ضيق التنفس المفاجئ الشديد في الليل

التعب

زيادة ضيق التنفس مع النشاط البدني

علاج الوذمة الرئوية

لرفع مستويات الأكسجين في الدم لدى الشخص، سيقوم أخصائي الرعاية الصحية بإعطاء الأكسجين من خلال قناع الوجه أو القنيات الأنفية، وهي أنابيب بلاستيكية صغيرة يضعها أخصائي الرعاية الصحية في أنف الشخص لتوفير الأكسجين.

قد يضع أخصائيو الرعاية الصحية أنبوب تنفس في القصبة الهوائية إذا كان جهاز التنفس الصناعي - وهو جهاز يساعد الشخص على التنفس - ضروريًا.

إذا أظهرت الاختبارات أن الوذمة الرئوية هي نتيجة لمشكلة في الجهاز الدوري، فسيقوم أخصائيو الرعاية الصحية بإعطاء أدوية وريدية للمساعدة في تقليل حجم السوائل وتنظيم ضغط الدم.

تعد مدرات البول من أكثر الأدوية استخدامًا ويمكن أن تساعد في تقليل تراكم السوائل عن طريق زيادة إنتاج البول.

اعتمادًا على السبب وأعراض الشخص، قد يستخدم أخصائي الرعاية الصحية أيًا من الأدوية الأخرى التالية لعلاج الوذمة الرئوية:

موسعات الأوعية الدموية: تعمل هذه الأدوية على توسيع الأوعية الدموية لتقليل احتقان الرئة.

حاصرات قنوات الكالسيوم: تساعد هذه الأدوية على تقليل ارتفاع ضغط الدم.

مقويات التقلص العضلي: يمكن لهذا النوع من الأدوية زيادة قوة انقباضات عضلة القلب حتى يتمكن القلب من ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

المورفين: يمكن أن يساعد هذا الدواء في تقليل القلق وضيق التنفس، ومع ذلك، نظرًا لمخاطره المحتملة، لا ينصح به أخصائيو الرعاية الصحية غالبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.