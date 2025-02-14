اقوى رد على شائعة رسوم المساعدات، كويتي ينقل شهادته من أمام معبر رفح (فيديو)

نشر مواطن كويتى مشارك فى نقل قافلة مساعدات كويتية إلى غزة، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "إكس" حمل ردا وافيا على شائعة تحصيل مصر رسوما من شاحنات المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة نظير عبور معبر رفح.

مشارك فى قافلة مساعدات كويتية يرد على شائعة الرسوم

وقال الكويتي المشارك فى إيصال قافلة المساعدات المقدمة من بلاده إلى سكان غزة: "بين الحين والآخر يخرج من يدعى أن مصر تحصل رسوما بالدولار عن كل شاحنة تحمل مساعدات، بعضهم يقول 6 آلاف دولار والآخر يزعم 20 ألف دولار".

صاحب مقطع الفيديو من أمام معبر رفح، فيتو

وتابع فى شهادته قائلا: "والله..أقسم بالله، المصريين ما أخدوا مننا ولا جنيه، وهذه القافلة رقم 17، ورقم 2 منذ فتح معبر رفح، وخلال الفترة الماضية لم تطلب مصر منا ولا مليم، وبيقدموا لنا كل التسهيلات.. اتقوا الله".

واستطرد فى مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل، من أمام القافلة المنتظرة للعبور: " لا شفت واحد قالى هات رسوم من الهلال الأحمر ولا من غير الهلال الأحمر، فياريت اللى بيتكلم يتكلم كلمة الحق".

روح يا شيخ ربنا يبارك لك ويجزاك خير علي هذه الشهاده #ريتويت عشان كلاب السكك اللي بدأوا يروجوا إشاعة رسوم المعبر والبهايم عايمه علي عومهم ☹️قسمًا بالله احنا شيلنا فوق طاقتنا وشوفنا اللي محدش شافه وياريت عاجب #مصر_تفرض_ارادتها 🇪🇬💪

pic.twitter.com/blAEOEDyCJ — AHMED ABOUELENIN (@ArchiAbouelenin) February 14, 2025

ووجه كلامه إلى من ينشرون الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى: " أنت هتتحاسب على كلامك ولا يصح الخداع من أجل التفاعلات، الناس -المصريين- قائمين بعملهم على أكمل وجه، وما شفنا منهم إلا كل خير، فقول كلمة الحق أو (...) علشان حتى الناس تتشجع تكمل بنفس المجهود، ما يصير الناس قاعدين يخدموا فينا وانتوا تضربوا فيهم.. ليه؟!".

مصدر مطلع ينفي تلقي رسوم مقابل إدخال المساعدات

وفى وقت سابق اليوم الجمعة، شدد مصدر رسمي مصري مطلع،على أن "القاهرة لا تتلقى أي رسوم مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خلافًا لما يشاع"، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

قوافل المساعدات، فيتو

وقال المصدر الرسمي، إن مصر توفر نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة دون أن تتلقى أي رسوم، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية، وتتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

ووفق المصدر الرسمي، "تدعو مصر المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للفلسطينيين، وتكثيف الجهود لمساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي يعانون منها"، لافتًا إلى أن مصر تبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب الفلسطيني، سواءً من خلال الجهود السياسية أو تقديم المساعدات الميدانية

منوها بأن "الموقف المصري ثابت في مساندة حقوق الفلسطينيين والعمل على تخفيف معاناتهم".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" أكدت عبر مراسلها، اليوم الجمعة، دخول 74 شاحنة مساعدات من بينها 14 شاحنة وقود إلى معبر العوجة اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

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