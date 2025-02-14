معبر رفح يستقبل الدفعة الثالثة عشرة من المصابين والمرضى الفلسطينيين للعلاج في مصر

يستعد معبر رفح البري في استقبال الدفعة الثالثة عشرة من المصابين والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

معبر رفح يستعد لاستقبال الدفعة الثالثة عشرة من المصابين والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية





وكانت نقلت سيارات الإسعاف في محافظة شمال سيناء امس الخميس 40 مصاب ومريض فلسطيني للعلاج في المستشفيات المصرية.

أعلنت مصادر طبية في محافظة شمال سيناء عن نقل 40 مصابا فلسطينيا و32 مرافقا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح.







وأعلنت المصادر الطبية بمديرية الصحة بشمال سيناء أنه تم إيداع المصابين داخل محافظة شمال سيناء ونقل عدد من الحالات خارج المحافظة موزعين على مستشفى العريش العام ومستشفى نخل ومستشفى الشيخ زويد وعدد من المستشفيات المصرية الأخرى في المحافظات المجاور للمحافظة.

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