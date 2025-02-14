مصدر رسمي: الموقف المصري ثابت في مساندة حقوق الفلسطينيين

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رسمي مصري قوله: "إن القاهرة توفر نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة دون أن تتلقى أي رسوم".

مصر لا تزال داعمة للقضية الفلسطينية

وقال المصدر: "إن القاهرة كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية وتتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها".

وأضاف المصدر: "أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للفلسطينيين وتكثيف الجهود لمساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي يعانون منها".

مصر تواصل إدخال المساعدات إلى غزة

وأكد المصدر أنّ القاهرة تبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب الفلسطيني سواء من خلال الجهود السياسية أو تقديم المساعدات الميدانية.

وأوضح المصدر أنَّ الموقف المصري ثابت في مساندة حقوق الفلسطينيين والعمل على تخفيف معاناتهم.

وواصلت مصر، اليوم الجمعة، إدخال دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ضمن الجهود المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة بالقطاع.

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